Oroscopo di oggi, martedì 31 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 31 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La nostra ricchezza oggi sono i sentimenti forti e autentici. Spendiamo e spandiamo coccole e dichiarazioni, mentre con gli acquisti andiamoci piano. Allacciata a Venere, la Luna in Leone mette in circolo una corrente di entusiasmo e di progettualità.
Toro
Un pieno di ostacoli ci riservano oggi la Luna e Urano. Resistiamo alla tentazione di mandare all’aria i programmi e di chiuderci in casa con i nostri guai. Non facciamoci confondere da traguardi improbabili, se abbiamo qualcosa di concreto a portata di mano.
Gemelli
Domenica da attraversare con grinta e ottimismo. Fonte di ricarica gli amici, che ci cullano in una rete di consensi, di iniziative divertenti, di socialità. Ammorbidiamo i toni in una discussione in famiglia. Alzare il volume non ci garantisce di venire ascoltati
Cancro
Buono il livello di energia e di efficienza, ma Cupido è latitante. Abbiamo poca fiducia e scarsa pazienza, per riuscire a credere che accadrà. Possibili svolte professionali all’orizzonte, premiamo sull’acceleratore. Occhi aperti nella sfera delle amicizie.
Leone
Qualche fibrillazione nella relazione è probabile, soprattutto se permettiamo a familiari e parenti di mettere il becco nella nostra vita affettiva. Economia nell’occhio del ciclone. Tassativamente vietato darci alle spese folli. Godiamoci le piccole cose.
Vergine
Nel lavoro ci prendiamo beatamente una pausa. Per staccare del tutto la spina, non poniamoci nessun obiettivo, assecondiamo i nostri tempi. Una decisione, forse un po’ rischiosa, non va presa con animo leggero, ma nemmeno troppo seriamente.
Bilancia
Con il favore della Luna in Leone, immagine e successo sociale risultano tangibili. Riscuotiamo con gratitudine ammirazione, rispetto e sguardi maliziosi. Facciamo leva sulla nostra capacità di persuasione, per risolvere una penosa e forse datata diatriba.
Scorpione
L’umore è altalenante, ma evitiamo gli atteggiamenti di chiusura, ora come sempre abbiamo bisogno dell’affetto, della stima e del conforto degli altri. Se abbiamo trovato qualcuno che ci attira, godiamoci questo inizio, è troppo presto per pensare al futuro.
Sagittario
Con la Luna nel Leone, calore, dinamismo ed energia non mancano, e per quanto riguarda studi, affari e viaggi, siamo in una botte di ferro. Viaggio di piacere con sorprese. Forse possiamo incontrare l’anima gemella, comunque le occasioni abbondano.
Capricorno
Manteniamoci mentalmente flessibili, invece di irrigidirci sulle nostre idee. La fantasia non è nemica della logica, bensì il suo complemento. Innanzitutto chiariamoci le idee, dopodiché sforziamoci di esprimerle in modo che siano comprensibili.
Acquario
Con il prossimo, persona amata in testa, non intestardiamoci su questioni di poco conto, badiamo alla sostanza e al sentimento profondo che ci unisce. Un imprevisto lavorativo, un guasto, ci preclude il riposo festivo. Manteniamo la calma, c’è bisogno di noi.
Pesci
Tante le questioni su cui riflettere in tutta serenità. Mettiamo da parte sentimenti di rivalsa, reazioni emotive e scatti d’ira che non aiutano. Dal confronto-scontro con un familiare, se ci disponiamo all’ascolto, possono emergere intuizioni preziose.