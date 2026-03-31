In uscita il thriller mozzafiato “Uno stallo mortale” del maestro del brivido Robert Dugoni

Robert Dugoni, autore thriller che ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo e più di 150.000 copie in Italia, firma il nuovo attesissimo capitolo della serie che ha conquistato milioni di lettori

Robert Dugoni, autore thriller che ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo e più di 150.000 copie in Italia, firma il nuovo attesissimo capitolo della serie che ha conquistato milioni di lettori e domina da anni le classifiche Amazon.

In “Uno stallo mortale”, in uscita il 26 marzo per Indomitus Publishing, la detective Tracy Crosswhite affronta la sfida più personale e pericolosa della sua carriera.

Nonostante il sangue freddo che la caratterizza e non la lascia mai scuotere, l’interrogatorio di Erik Schmidt, un killer spietato sospettato di due omicidi irrisolti, la spinge al limite. Schmidt infatti ha dei legami sinistri con l’assassino della sorella di Tracy: vecchie ferite si riaprono inaspettatamente e risvegliano il trauma che ha forgiato la sua vita.

Quando durante un’esercitazione di tiro un errore fatale la fa crollare, Tracy cerca rifugio nella quiete di Cedar Grove, con suo marito, sua figlia e la tata, in cerca di un weekend ristoratore nella casa della sua città natale. Ma la pace è solo un’illusione. Un cavillo legale rimette infatti in libertà Schmidt e Tracy teme che il predatore possa essere sulle sue tracce.

In un gioco del gatto col topo, dove ogni mossa può essere l’ultima, Tracy dovrà sfruttare astuzia, coraggio e ogni grammo del suo addestramento per proteggere chi ama. Riuscirà a sconfiggere un maestro del crimine o questo stallo mortale le costerà tutto?

“I lettori americani hanno già decretato il successo del romanzo: «Emozionante dall’inizio alla fine», «Uno dei migliori della serie», «Colpi di scena continui e un finale carico di suspense», «Tracy è più umana e complessa che mai» – ha commentato l’editore Davide Radice. Molti lo definiscono uno dei capitoli più intensi e coinvolgenti dell’intera saga, con un ritmo serrato, un eccellente approfondimento dei personaggi e un coinvolgimento emotivo che non dà tregua”.

Punto di riferimento assoluto del thriller poliziesco a livello internazionale, la serie Tracy Crosswhite continua a collezionare infatti record di vendite e un consenso crescente sia tra i fan storici sia tra i nuovi lettori.

DATI TECNICI

Titolo: Uno stallo mortale

Autore: Robert Dugoni

Casa editrice: Indomitus Publishing

Data di pubblicazione: 26 marzo 2026

Costo: ebook € 7,99 (in esclusiva su Amazon, incluso in Kindle Unlimited) / paperback € 19,99 in libreria e su tutti gli store online

Pagine: 404

Link al sito: https://www.indomitus-publishing.it/product/uno-stallo-mortale-robert-dugoni/