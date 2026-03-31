Tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio, il film “Una Questione Privata” in seconda serata su Rai 5: la trama
Martedì 31 marzo 2026 in seconda serata su Rai 5 verrà trasmesso il film “ Una questione privata” del 2017 con protagonista Luca Marinelli e con Valentina Bellè ed Anna Ferruzza. Durante i combattimenti della guerra di liberazione nelle Langhe, il partigiano Milton si divide tra la lotta contro i nazifascisti, l’amicizia per i compagni di brigata e il suo amore clandestino per Fulvia. Tratto dal romanzo omonimo di Beppe Fenoglio.