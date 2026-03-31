Il film “I fratelli De Filippo” stasera su Rai 5

Stasera su Rai 4 il film di Sergio Rubini “I fratelli De Filippo”, con Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini: la trama

A Napoli, all’inizio del Novecento, i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo crescono con la madre, Luisa De Filippo. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, che è il più famoso e ricco attore e drammaturgo di quel periodo, si spaccia come loro zio, li trascura completamente ed è spesso severo nei loro confronti. Scarpetta, pur non avendoli riconosciuti, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla.

E’ il film “I fratelli De Filippo” in onda martedì 31 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5.

Ai tre giovani, “zio” Scarpetta ha trasmesso però un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passerà attraverso la formazione del trio De Filippo: un sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e alla fine realizzato, unendo le forze e superando difficoltà e conflitti, per dare vita a un modo nuovo e più moderno di raccontare la realtà. Nel cast Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini.