Il docufilm “Ali sull’acqua” stasera su Rai Storia

Martedì 31 marzo, ore 21:10 su Rai Storia andrà in onda il docufilm “Ali sull’Acqua”, dedicato a Francesco Agello, nato a Casalpusterlengo e protagonista nel 1934 del record mondiale di velocità su idrovolante
L’Italia degli anni ’30 è un Paese che sogna di conquistare i cieli. Tra successi e sconfitte, il Reparto Alta Velocità di Desenzano del Garda diventa il fulcro di una sfida che va oltre la semplice competizione: costruire il velivolo più veloce del mondo.
Martedì 31 marzo, ore 21:10 su Rai Storia andrà in onda il docufilm “Ali sull’Acqua”, dedicato a Francesco Agello, nato a Casalpusterlengo e protagonista nel 1934 del record mondiale di velocità su idrovolante, ancora oggi imbattuto.
Un racconto che valorizza un’impresa straordinaria e il lavoro del Reparto Alta Velocità della Regia Aeronautica, simbolo di coraggio e innovazione italiana.
A seguire “Il sole tramonta alle spalle”. La storia di Sergio Zavoli, quella più intima, con il legame di amicizia con Fellini, le sue origini romagnole, l’inizio di una grande avventura professionale.