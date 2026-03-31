GFVip: Mussolini sempre più protagonista, sfida lanciata alla coppia Volpe-Biancardi

La sua quota per la vittoria è scesa a 5,00, come quella di Adriana Volpe e Renato Biancardi

Era uno dei nomi più attesi alla vigilia dal pubblico, ma “snobbato” inizialmente dai bookmaker, che la relegavano in fondo alla lavagna del vincente a 26 volte la posta. Ora però, con il passare delle puntate, la presenza di Alessandra Mussolini all’interno del GF Vip ha conquistato anche gli esperti, che sta scalando posizioni a forza di clip virali.

Dopo la puntata di lunedì, con l’ex parlamentare ancora al centro di numerose dinamiche, infatti – come riporta Agipronews – crolla a 5,00 su Planetwin365 e Goldbet la vittoria finale della Mussolini, stessa quota dei due “prescelti” della vigilia, Adriana Volpe e Renato Biancardi. Dietro questo trio c’è ancora grande bagarre, per un’edizione incerta: vale 6,00 la vittoria della showgirl Paola Caruso, seguita a 7,00 da Antonella Elia, ma occhio alla coppia Raimondo Todaro-Francesca Manzini, al centro del gossip all’interno della casa: il successo del ballerino o della comica romana sono fissati entrambi a 16,00.