Competenze digitali certificate: perché sono sempre più richieste nella PA e nella scuola

La digital transformation coinvolge tutti i settori della cultura, della società e dell’economia. La scuola e la Pubblica Amministrazione non fanno eccezione e lo conferma il fatto che l’utilizzo delle moderne tecnologie digitali è diventato parte integrante delle attività quotidiane.

Qualcosa che interessa tanto le hard quanto le soft skill, entrambe essenziali per risultare competitivi nel mondo del lavoro. Oggi risultano allineate agli standard europei, più rigorosi rispetto a quelli del recente passato.

Investire nella formazione online appare dunque imprescindibile e tra i percorsi più validi troviamo le certificazioni e competenze digitali di Cefosmet , che consentono di attestare un insieme di conoscenze strutturate secondo standard riconosciuti, contribuendo a consolidare un profilo professionale aggiornato rispetto alle esigenze del lavoro pubblico.

Competenze digitali: uno standard sempre più richiesto nel lavoro pubblico

Secondo quanto riportato da Agenda Digitale, l’Italia non è ancora perfettamente allineata rispetto alle competenze e conoscenze telematiche necessarie per affrontare il mercato del lavoro odierno. Qualcosa che vale anche in ambiti come la scuola e la PA, dove queste skill non sono più “secondarie” come potevano apparire in passato. Siamo indietro rispetto agli standard europei.

Circa la metà della popolazione in età lavorativa, infatti, non ha conseguito le competenze digitali che si rivelano indispensabili: per questo parlare di formazione in tale ambito si dimostra un argomento rilevante.

La progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici ha però esteso l’aggiornamento delle competenze ICT, a fronte dell’adozione capillare di piattaforme online, sistemi gestionali e strumenti di collaborazione digitale, per i quali è richiesta una preparazione adeguata. Questo nell’ottica di assicurare la massima precisione operativa e un’altrettanta sicurezza nel trattamento dei dati: un tema particolarmente attuale alla luce dell’aumento degli attacchi informatici.

Cefosmet, in quanto ente riconosciuto dal MIM e presso la PA, è in grado non solo di erogare percorsi di formazione ad hoc, ma anche di fornire una consulenza capace di guidare nell’individuazione delle soluzioni di volta in volta più adatte rispetto alla singola persona e ai suoi obiettivi.

Non basta, infatti, per inserirsi nella scuola e nella Pubblica Amministrazione, conseguire delle certificazioni riconosciute: è necessario, per avere maggiori chance di fare carriera, scegliere quelle che davvero possono fare la differenza. Ogni caso, ogni posizione, denota delle peculiarità a sé stanti.

Certificare le competenze digitali: un valore concreto per scuola e PA

Disporre di competenze digitali certificate significa dimostrare un livello di preparazione adeguata rispetto ai processi di innovazione che interessano il lavoro pubblico.

Per chi desidera, ad esempio, concorrere il prossimo anno alle graduatorie per il personale ATA nella scuola, risulta indispensabile conseguire una certificazione quale la CIAD: la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale.

Cefosmet, all’interno della sua piattaforma digitale, mette inoltre a disposizione dei percorsi informatici EIPASS che attestano delle abilità operative immediatamente applicabili: dalla gestione dei contenuti digitali alla sicurezza dei dati, fino all’utilizzo efficace delle piattaforme online.

Non si limita alla sola CIAD, quindi, ma permette di impostare un percorso formativo a misura della persona, a fronte di competenze che contribuiscono a rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro e a migliorare la qualità dei servizi offerti.

Tra i percorsi per i docenti, una certificazione che risulta valida tanto in graduatoria quanto come arricchimento formativo è il framework DigCompEdu, che favorisce un aggiornamento professionale continuativo e coerente con le richieste del mercato del lavoro.

Le opzioni praticabili sono molteplici, dunque. A non cambiare è il valore delle skill nella PA e nella scuola, quando certificate.