Céline Dion annuncia il ritorno live: in programma 10 concerti a Parigi

La cantante canadese ha pubblicato una clip in inglese e in francese nel giorno del suo 58esimo compleanno

Céline Dion torna live dopo il lungo stop a cui è stata obbligata per le ripercussioni della sindrome della persona rigida, una malattia autoimmune che la affligge da anni, causandole gravi spasmi muscolari. Condizione che ha rivelato al mondo soltanto nel 2022.

I NUOVI CONCERTI

In occasione del suo 58esimo compleanno, ieri 30 marzo, la star ha pubblicato un video in cui annuncia nuovi concerti. Si esibirà per 10 date a La Défense Arena di Parigi il prossimo autunno. “È stato difficile tenerlo segreto- dice la cantante nella clip pubblicata sui social e su YouTube in francese e in inglese – ma voglio farvi sapere che sto benissimo, mi prendo cura della mia salute e mi sento in forma“. E, in questo periodo, “ho ricominciato a cantare e persino a ballare un po’”.

Rivolgendosi ai fan, la star aggiunge: “In questi ultimi due anni ho sentito le vostre preghiere e il vostro supporto, la vostra gentilezza e il vostro amore. Anche nei momenti più difficili, voi eravate lì per me. Mi avete aiutato in modi che non riesco nemmeno a descrivere, e sono davvero fortunata ad avere il vostro supporto e mi siete mancati tantissimo”.

“Quest’anno ricevo il miglior regalo della mia vita- prosegue l’artista- avrò la possibilità di esibirmi per voi ancora una volta a Parigi il prossimo settembre. Sono così felice e pronta. Sono emozionata e ovviamente anche un po’ nervosa. Non vedo l’ora di rivedervi”.

12 settembre

16 settembre

19 settembre

23 settembre

26 settembre

30 settembre

3 ottobre

7 ottobre

10 ottobre

14 ottobre

I biglietti saranno in prevendita dal 7 aprile, la vendita generale inizierà il 10 aprile.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)