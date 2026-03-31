A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla di ernia iatale

Stamani su Rai 3 a “Elisir” si parla di ernia iatale. E poi la dieta contro l’invecchiamento cerebrale e come leggere le analisi del sangue

L’ernia iatale, la risalita di una parte dello stomaco dall’addome verso il torace attraverso un foro nel diaframma, è una condizione piuttosto diffusa, spesso asintomatica o associata a reflusso gastroesofageo e bruciore.

Lo spiega il professor Berardino Vaira, ordinario di Medicina Interna all’Irccs Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico Sant’Orsola Malpighi, ospite a “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 31 marzo alle 10.50 su Rai 3.

Lo spazio del “Mangiarsano” sarà dedicato alla dieta che favorisce la salute delle funzioni cognitive. Seguire un regime alimentare adeguato può proteggere il cervello, migliorare la memoria e persino rallentare l’invecchiamento cerebrale. Quali sono gli alimenti da privilegiare? Cosa è invece opportuno limitare? Laura Rossi, nutrizionista e direttore del Reparto Alimentazione Nutrizione e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità, sarà in studio per rispondere alle domande.

Si chiude con la rubrica “Come si fa”, in cui si parlerà di come leggere correttamente le analisi del sangue. Quali sono i principali valori da tenere in considerazione? Dario Manfellotto, direttore del Dipartimento delle Discipline Mediche dell’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma, darà consigli utili e farà chiarezza sull’argomento.