Trenitalia, modifiche alla circolazione sulla linea Roma-Firenze

Dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile ulteriori variazioni anche lunedì 13 aprile. Canali di acquisto aggiornati

Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15 di domenica 12 aprile, e sulla linea convenzionale tra Orte e Roma Tiburtina, dalle ore 14 di sabato 11 aprile alle ore 6 di domenica 12 aprile, per lavori di potenziamento tecnologico dell’infrastruttura.

Durante l’intervento è prevista una riduzione significativa dei collegamenti Alta Velocità, Intercity e dei treni del Regionale. I convogli viaggeranno su percorsi alternativi lungo la linea convenzionale, laddove possibile, oppure lungo la linea Tirrenica, con conseguente allungamento dei tempi di viaggio.

I canali di acquisto sono aggiornati: disponibili esclusivamente i biglietti con i nuovi tempi di percorrenza, adeguati alle modifiche del servizio.

La circolazione riprenderà gradualmente a partire dalle 15 di domenica 12 aprile prevedendo inizialmente una riduzione dell’offerta e l’allungamento dei tempi di viaggio limitatamente ad alcuni treni che percorreranno la linea convenzionale, alternativa a quella AV. Ulteriori modifiche alla circolazione sono previste anche la mattina di lunedì 13 aprile, sul tratto di linea fra Orvieto Sud e Settebagni.

Restano garantiti i collegamenti nel Lazio per raggiungere Fiera di Roma, dove si svolgerà Romics, il festival internazionale del fumetto, animazione, cosplay, cinema e games, dal 9 al 12 aprile.

La circolazione riprenderà regolarmente a partire da martedì 14 aprile. Per dare informazioni e supportare i passeggeri, sarà potenziato il servizio di assistenza nei nodi interessati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.