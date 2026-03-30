Su Rai 1 “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” con gli episodi 7 e 8: la trama

Stasera su Rai 1 gli episodi 7 e 8 di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. Alessandro Gassmann è l’avvocato barese, protagonista di tanti romanzi di Carofiglio: la trama

Guido Guerrieri è un avvocato di successo, brillante e profondamente inquieto. Affronta ogni caso come una questione personale, mettendo sempre in discussione regole e certezze: l’empatia è la sua forza, ma anche la sua principale fragilità. Appassionato di boxe, nostalgico dell’amore perduto per la moglie Sara, dalla quale si sta separando, Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, è il protagonista della fiction in 4 puntate “Guerrieri la regola dell’equilibrio”, coprodotta da Rai Fiction, Rai Com, Combo International, Bartlebyfilm, in onda lunedì 30 marzo alle 21.30 in prima visione su Rai 1.

La fiction, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli è liberamente tratta dai romanzi “Ragionevoli dubbi” – “Le perfezioni provvisorie” (Sellerio editore) e “La regola dell’equilibrio” (Giulio Einaudi editore) di Gianrico Carofiglio, che della serie è anche sceneggiatore.

Negli episodi in onda stasera Guerrieri affronta le conseguenze della morte di Corsano: Annapaola non crede al suicidio e una rivelazione sconvolge l’equilibrio dell’avvocato. Mentre l’indagine di Berardi sui poteri occulti viene ostacolata da forti pressioni esterne, Guido e Annapaola decidono di esporsi in prima persona rischiando non poco…

Il caso del maestro Quintavalle, in attesa della Cassazione, interroga Guerrieri sulla lentezza della giustizia. Mentre affronta l’ultimo atto di un processo che potrebbe costargli la carriera, Guido trova conforto in Margherita: l’affascinante violoncellista, nuova vicina di casa, riaccende in lui il desiderio di una relazione profonda e sincera.