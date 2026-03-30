Stasera su Rai 5 Polanski ed il suo esilarante “The Palace”

Stasera su Rai 5 in prima serata il film di Roman Polanski “The Palace” con John Cleese, Fanny Ardant e Mickey Rourke: la trama
Una commedia sulla notte di San Silvestro, firmata Roman Polanski. Lunedì 30 marzo 2026, alle 21.20, Rai 5 propone il film in prima visione “The Palace”. E’ l’ultimo giorno dell’anno, a mezzanotte entra ufficialmente il 2000, e al Palace Hotel di Gstaad, in Svizzera, si sta preparando una grande festa.
Il gruppo di ospiti, ricchi ed eccentrici, dà non poche preoccupazioni al direttore dell’albergo: ma è niente in confronto a quello che succederà quando nella struttura arriva una comitiva di russi, guidata dall’ambiguo Anton. Quest’ultimo chiederà di conservare delle misteriose valigie in un caveau da tempo inutilizzato.
Dopo tanti anni di pellicole di genere drammatico, il regista Polanski si concede una brillante pausa di comicità che riporta ai suoi esordi ed a film come “Per favore non mordermi sul collo”, esilarante commedia sui vampiri. Nel cast di “The Palace”: John Cleese, Fanny Ardant, Mickey Rourke, Olivier Masucci e Sydne Rome.