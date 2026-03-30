Stasera “Storia delle nostre città” presenta Ancona

Ancona, protagonista di “Storia delle nostre città” in onda lunedì 30 marzo 2026 su Rai Storia, non è solo una città che profuma di salsedine: è un vero museo a cielo aperto

Una città fondata dagli antichi greci per sfruttare il riparo naturale fornito dal suo golfo e la sua posizione strategica proprio in mezzo all’Adriatico. Ancona, protagonista di “Storia delle nostre città” in onda lunedì 30 marzo 2026 su Rai Storia, non è solo una città che profuma di salsedine: è un vero museo a cielo aperto, un luogo ancora perfettamente vestito dei fasti del suo secolare passato, che si ritrova nel maestoso Arco di Traiano o nel prestigioso Museo Archeologico Nazionale delle Marche, fino alla splendida Cattedrale di San Ciriaco, bellissimo duomo della città. Oggi Ancona è una città elegante dal fascino ricercato, ma conserva ancora quell’aria da antico scalo portuale, crocevia di scambi e di storie.