Pasqua: i prodotti tipici aumentano del +5,2%. Famiglie più attente a prezzi

Solo 1 famiglia su 4 trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa

La Pasqua è alle porte ed è tempo i fare la spesa per pranzi e campagnate. Uova, colombe e decorazioni affollano gli scaffali e le corsie di supermercati, alimentari e pasticcerie. Ma la sopresa non è solo nell’uovo, anche nei prezzi.

L’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi dei prodotti tipici della Pasqua, dalla carne ai dolci: dalla rilevazione emerge che, nel 2026, l’aumento medio è del +5,2% rispetto allo scorso anno.

Dopo la forte impennata del costo del cacao, si registrano, anche quest’anno, aumenti nel settore delle uova di Pasqua (mediamente +6%), con in testa i coniglietti di cioccolato e l’uovo piccolo (+8%). Nel settore dei prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della colomba classica (+7%), in quello della carne il prezzo di agnello e coniglio (+10%). Le uova fresche aumentano (nella confezione da 10 pezzi) del +8%.

Le tendenze della Pasqua 2026 riguardano soprattutto una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, più che al brand: si leggono più le etichette nutrizionali, si valuta la sostenibilità di ingredienti e filiere, si prediligono prodotti locali. Aumenta anche l’attenzione a non sprecare.

Per quanto riguarda le modalità con cui gli italiani si apprestano a festeggiare, abbiamo rilevato comportamenti piuttosto prudenti: le famiglie non rinunceranno a pranzi e a viaggi, ma con un atteggiamento più attento a contenere le spese e improntato al fai da te. Chi deciderà di partire (circa 1 famiglia su 7 secondo le prime stime) resterà per oltre il 96% dei casi in Italia, riscoprendo le città d’arte, ma anche i piccoli borghi.

Anche quest’anno solo 1 famiglia su 4 trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa, preferendo soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale; in molti non rinunceranno, inoltre, tempo permettendo, al consueto pic nic o barbecue all’aperto.

Pasqua: come risparmiare e acquistare in sicurezza Uova di cioccolato, ovetti, colombe, pastiere e pizze pasquali: la scelta non manca, ma bisogna saper acquistare in modo mirato e consapevole, per evitare sprechi e spendere il giusto, senza lasciarci trarre in inganno dai colori sgargianti utilizzati per attirare la nostra attenzione. In vista delle festività pasquali è utile adottare alcuni accorgimenti per tutelare il portafoglio e la salute. Confrontare i prezzi al chilo Uno degli errori più comuni è valutare solo il prezzo finale del prodotto. È invece fondamentale controllare il prezzo al chilogrammo, che permette di confrontare davvero i prodotti e scoprire le reali differenze di prezzo. Attenzione alle promozioni Le offerte non sempre sono davvero convenienti. Per valutare con attenzione bisogna: verificare il prezzo precedente

controllare la scadenza

evitare acquisti impulsivi solo perché il prodotto è in promozione Leggere sempre l’etichetta L’etichetta è lo strumento principale per fare una scelta consapevole. Bisogna controllare: ingredienti

origine delle materie prime

data di scadenza

presenza di allergeni

percentuale di cacao nelle uova di cioccolato Per colombe e prodotti da forno è importante verificare la presenza di grassi vegetali di bassa qualità. Occhio alla sorpresa delle uova Controllare il marchio CE sulle sorprese delle uova di Pasqua è molto importante, soprattutto quando sono destinate ai bambini. Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative europee in materia di sicurezza, salute e tutela del consumatore. Nel caso dei giocattoli inseriti nelle uova di Pasqua, significa che: il materiale non è tossico

non ci sono parti facilmente ingeribili (pericolose per i più piccoli)

il giocattolo è stato testato secondo le norme UE

è presente un’etichetta con età consigliata e dati del produttore/importatore Preferire prodotti locali e artigianali Quando possibile, acquistare da forni e pasticcerie locali può garantire: maggiore qualità

maggiore freschezza

filiera corta

sostegno all’economia del territorio

prezzo più basso. Evitare sprechi Il vero risparmio passa anche dalla riduzione degli sprechi: pianificare il pranzo pasquale

non acquistare quantità eccessive di dolci

conservare correttamente i prodotti

utilizzare gli avanzi nei giorni successivi.