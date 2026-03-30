Oroscopo di oggi, lunedì 30 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 30 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
L’ingresso della Luna in Leone rimette in sesto lo stato emotivo, ribadisce e rafforza la nostra credibilità di recente adombrata. Apertura e ottimismo. Giornata ideale per uscire, sfoggiare un abito raffinato, incontrare facce nuove. Forte presa sugli altri.
Toro
Qualcosa o qualcuno minaccia la nostra stabilità? È una situazione già vista, appartiene a un passato remoto, il quale ormai non ci appartiene più. Timori e ansie da accogliere, e su cui soffermarci. Se le buttiamo fuori dalla porta, rientrano dalla finestra.
Gemelli
Sole in Ariete e Luna in Leone: questo sabato imbocca la direzione giusta. Una sferzata d’energia con la quale superiamo i disguidi della quotidianità. A darci manforte abbiamo un gruppo di amici e la persona amata, pronti a sostenerci, rallegrarci e rassicurarci.
Cancro
Oggi la Luna ci suggerisce di essere molto cauti sul piano degli investimenti e sulla gestione del denaro per conto di altri. Diffidiamo di personaggi ambigui. Probabili cambi di rotta affettivi. Conoscenze intriganti diverse da quelle che di solito ci attraggono.
Leone
La sponda a cui afferrarci di fronte a eventuali incertezze, ce la offre il Sole in Ariete, che promuove una reazione forte, positiva e immediata. Nostalgia del tempo che fu? Scandagliamo per far emergere ciò che è rimasto nascosto sotto la superficie.
Vergine
L’amore ci coglie di sorpresa sul tram, al lavoro, al supermercato. Accettiamo pure un appuntamento, ma riserviamoci il beneficio del dubbio. Arte, cultura, sfilate di moda ci attraggono più del solito? Andiamo, si preannunciano incontri gratificanti.
Bilancia
Ottima atmosfera sotto lo sguardo benevolo della Luna in Leone. Divertiamoci e cogliamo l’occasione per un chiarimento con la nostra metà. Vogliamo fare bella figura a una festa? Consigliamoci con un amico, per gli accessori affidiamoci al buongusto.
Scorpione
Umore bizzoso, con la Luna in Leone opposta a Plutone. Buona parte delle responsabilità sono da attribuirsi al comportamento misterioso dell’amato. La nostra possessività scatena delle rivendicazioni. Una spiegazione a cuore aperto potrebbe salvarci.
Sagittario
Complice il Sole in trigono alla Luna in Leone, nel fine settimana arriva una pioggia di doni. Fra i più graditi, spicca un viaggio ricco di soddisfazioni. Un piccolo neo: le spese straordinarie a cui potremmo andare incontro e per le quali intacchiamo le riserve.
Capricorno
Il cielo alimenta i nostri desideri più trasgressivi e ci invita a sorprendere la persona amata o una nuova fiamma con un approccio passionale. Vogliamo fare acquisti? Sfruttiamo le occasioni speciali, non spenderemo meno, ma spenderemo meglio.
Acquario
Malmostosa l’opposizione Luna-Plutone. Probabile che ci crei qualche imbarazzo nella coppia, portando alla ribalta fatti e misfatti del nostro passato. Possibile un incontro con una persona riemersa dal passato per magia e che avremmo preferito non rivedere.
Pesci
Momento intenso. Probabili avventure, amori nati, anzi esplosi nella nostra cerchia di amicizie, che promettono emozioni e scoperte felici. Si respira un bel clima, soprattutto se avvertiamo il bisogno di dare una scossa alla nostra vita sentimentale.