La Vardera: “Meloni mi scrive a mezzanotte, nel pieno di una crisi di Governo”

La premier contro il deputato regionale: “Che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento..”

“Cari amici stanotte attorno le 12,20 la donna più potente d’Italia, presidente del Consiglio dei Ministri mi scrive su whatsapp. Mi allega il video pubblicato ieri e commenta “che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento..”. Così il deputato regionale Ismaele La Vardera ‘denuncia’ sui social lo scambio avuto con la premier Meloni.

I FATTI

Tutto è iniziato sabato quando, su Facebook, La Vardera aveva pubblicato un video in cui accusava il governo di ritorsione politica ai danni della Sicilia per aver impugnato una legge storica fatta dalla regione sicula con l’intento di sbloccare 40,8 milioni di ristori per i danni causati dal ciclone Harry.

Parole evidentemente poco gradite da Gorgia Meloni, che nelle ultime ore ha risposto al deputato di Controcorrente e che lui prontamente ha commentato sui social: “Nel pieno di una crisi di Governo con uno scenario internazionale incerto il pensiero della Meloni sono io. Un messaggio stringato che fa capire la grande irritazione contro di me e l’effetto della mia azione politica. Noi da soli senza un partito alle spalle facciamo paura. Ritengo sia giusto sappiate che oltre le svariate decine di persone che politicamente faranno di tutto per distruggerci, annoveriamo anche una delle donne più potenti al mondo. Ovviamente le ho risposto e le ho ribadito che la Sicilia non è più nelle condizioni di governare e che dovrebbe essere lei a vergognarsi per aver consegnato la nostra terra nella mani di Schifani e compagnia. Mai mi sarei aspettato che il livello si alzasse in questo modo, ma non mi fermo. Una cosa vi chiedo STATECI VICINO”.

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FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)