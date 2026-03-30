La Lotta alle dipendenze a “XXI Secolo” stasera su Rai 1

Lotta alle dipendenze e rapporto tra social media e giovani generazioni: questi i temi dell’ottava puntata della terza edizione di “XXI Secolo” su Rai 1

Lotta alle dipendenze e rapporto tra social media e giovani generazioni: questi i temi dell’ottava puntata della terza edizione di “XXI Secolo”, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino, in onda lunedì 30 marzo, alle 23.40 su Rai 1.

Con “L’editoriale” di Giorgino si partirà dalla lettera che Chiara Mocchi, la professoressa di francese aggredita in una scuola di Bergamo con un coltello da un alunno tredicenne, ha scritto rivolgendosi a studentesse e studenti. Questo argomento consentirà di entrare nella questione della sentenza di Los Angeles su Meta e Google: una donna di 20 anni ha dichiarato di essere diventata dipendente dalle app in giovane età e una giuria ha condannato le multinazionali a risarcirla. L’analisi di ciò che è successo con il Prof. Salvatore Sica, ordinario di Diritto Civile all’Università di Salerno.

Poi, con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, si discuterà di come le Istituzioni cercano di contrastare le dipendenze.

Anche grazie all’ausilio degli esperti Simona Pichini, direttrice Centro Nazionale dipendenze e doping dell’Istituto Superiore di Sanità, Luigi Gallimberti psichiatra e medico tossicologo, autore delle “Tre regole d’oro” per quanto riguarda l’uscita dalla dipendenza digitale, verrà approfondito il fenomeno delle dipendenze da un punto di vista scientifico e ascoltando le storie di chi ne è stato vittima.

Nella terza e ultima parte, l’intervista a Giovanni Esposito, attore comico tra i protagonisti del programma “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino.

Nelle domande agli ospiti, Giorgino sarà affiancato da giovani universitari, in rappresentanza della Generazione Z.