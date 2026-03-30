Il western “El Dorado” stasera su Rai Movie: ecco la trama


Versione aggiornata e crepuscolare di “Un dollaro d’onore”, film che sette anni prima era stato un grande successo dell’accoppiata Wayne-Hawks, “El Dorado” stasera su Rai Movie

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Su Rai Movie lunedì 30 marzo 2026, alle 21.10, c’è “El Dorado”. L’allevatore Bart Jason intende appropriarsi di tutte le terre della valle di El Dorado, e chiede aiuto al pistolero Cole Thornton. Lo sceriffo della città, suo vecchio amico, gli fa presente che le intenzioni di Jason non sono proprio limpide: Thornton decide di rifiutare l’incarico, ma il latifondista non la prende bene, e scatta una sfida. Per riportare la giustizia a El Dorado sarà necessario trovare i giusti alleati. Una versione aggiornata e crepuscolare di “Un dollaro d’onore”, film che sette anni prima era stato un grande successo dell’accoppiata Wayne-Hawks. Nel cast anche James Caan, agli inizi della sua ascesa hollywoodiana, e Robert Mitchum.