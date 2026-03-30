Il film “Fatima” in prima serata su Rai 2: la trama

Il film “Fatima” dedicato alla celebre apparizione che nel 1917 scosse tutto il mondo, e che avrebbe attirato negli anni milioni di pellegrini nella cittadina portoghese su Rai 2: la trama

“Fatima” di Marco Pontecorvo con Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel, Sonia Braga, in onda domenica 30 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 2. Verso la fine della Prima guerra mondiale tre pastori, la decenne Lucia Dos Santos e i suoi cugini, riferiscono di aver assistito all’apparizione della Beata Vergine Maria che affida loro tre profezie, i celebri segreti di Fatima. Gli eventi generano ispirazione nei credenti, ma anche diffidenza nel mondo della Chiesa e nel mondo politico, che cercheranno di far ritrattare la storia ai tre giovani. Ambiziosa coproduzione internazionale, affidata alla regia di Pontecorvo che con “Fatima” rivela talento nel dirigere i bambini, e si concentra sul racconto e il suo contenuto religioso senza trascurarne il risvolto storico e sociale.