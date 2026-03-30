Il film “Chaos Walking” in onda stasera su Rai 4: la trama

Tratto da un ciclo di romanzi di successo il film “Chaos Walking” di Doug Liman in onda stasera su Rai 4: la trama

Lunedì 30 marzo 2026 alle 21.20 su Rai 4 va in onda il film di Doug Liman “Chaos Walking”. È il 2267 e in una colonia spaziale, chiamata Nuovo mondo, un virus ha sterminato le donne e reso gli uomini completamente trasparenti: i pensieri di ciascuno vengono percepiti da tutti gli altri, come se fossero pronunciati ad alta voce. Il giovane Todd, interpretato da Tom Holland, incontra però una ragazza, unica superstite di una nave spaziale precipitata sul pianeta. Ai due giovani tocca il compito di portare alla luce un complotto e scoprire l’oscura verità. Da un ciclo di romanzi di successo, la fantascienza atipica in questo colossal, penalizzato sul grande schermo dalla pandemia, è da recuperare per gli appassionati del genere e non solo. Nel cast anche Daisy Ridley e Mads Mikkelsen.