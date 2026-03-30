I biglietti per il concerto interrotto di Rosalía a Milano verranno rimborsati

Una notizia non scontata visto che la cantante si era esibita per quasi un’ora, prima di annunciare che si sarebbe fermata

Novità per i fan di Rosalía che hanno assistito al suo concerto – poi interrotto per un malore – a l’Unipol Forum di Assago. I biglietti acquistati per l’evento saranno completamente rimborsati. Una notizia non scontata visto che la cantante si era esibita per quasi un’ora, prima di annunciare che si sarebbe fermata.

Nelle ultime ore, gli spettatori hanno ricevuto una mail che confermava la decisione dell’organizzazione. Come riporta Corriere della Sera, nel testo del messaggio si parla del “rimborso del prezzo del biglietto più i diritti di prevendita (15%)“. La mail informa che “i pagamenti dei rimborsi saranno eseguiti a partire dal 7 aprile e fino al 30 giugno 2026. L’importo del rimborso dei biglietti sarà al netto delle commissioni di servizio, di eventuali spese di consegna e polizza biglietto protetto”.

L’importo verrà rimborsato nelle modalità con cui è stato effettuato il pagamento al momento dell’acquisto: “Una volta processato il rimborso, sarà inviata una notifica via email all’indirizzo associato all’ordine”.