Con Dott e Movesion la micromobilità diventa un benefit aziendale: voucher dedicati sulla piattaforma Mobility Company

Dott e Movesion annunciano una nuova collaborazione che porta i voucher Dott all’interno della sezione Benefit di Mobility Company, la piattaforma di Movesion che integra servizi di mobilità e soluzioni di welfare aziendale in un unico ecosistema digitale. Grazie all’accordo, le aziende che adottano la piattaforma potranno offrire ai propri dipendenti l’accesso a voucher dedicati per utilizzare i servizi di monopattini ed e-bike in sharing di Dott in oltre 25 città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bari e Palermo.

L’intesa amplia l’offerta di Mobility Company, pensata per supportare imprese e funzioni HR nella gestione della mobilità quotidiana, nel rafforzamento delle politiche di welfare e nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale. La piattaforma, già adottata da oltre 400 aziende — tra cui alcune delle principali realtà italiane — rappresenta oggi un punto di riferimento per le imprese che vogliono innovare i propri modelli di mobilità e welfare. Con l’ingresso di Dott nella piattaforma, la micromobilità entra quindi tra i benefit a disposizione dei dipendenti, offrendo una soluzione pratica per il primo e ultimo miglio, per i tragitti casa-lavoro e per gli spostamenti brevi in città.

La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di rendere la mobilità aziendale sempre più integrata, flessibile e accessibile. In un contesto in cui, in Italia, oltre il 73% degli spostamenti avviene su scala urbana1 e la sharing mobility supera i 50 milioni di noleggi annui2, mettere a disposizione dei dipendenti strumenti semplici e vantaggiosi per i tragitti quotidiani significa rispondere a un bisogno sempre più concreto. In questo modo, la mobilità sostenibile diventa non solo un servizio utile nella quotidianità, ma anche un elemento capace di rafforzare il posizionamento dell’azienda come realtà attenta al benessere delle persone e all’impatto ambientale. Un aspetto sempre più rilevante anche in chiave di attrattività e fidelizzazione: secondo un recente white paper3, infatti, tre dipendenti su quattro privi di welfare prenderebbero in considerazione un cambio di lavoro se ricevessero una proposta che lo includesse.

“La mobilità non è più soltanto un tema logistico, ma una leva sempre più rilevante nelle strategie di welfare e sostenibilità aziendale. Con Movesion portiamo la micromobilità dentro questo scenario con una proposta di valore rivolta alle imprese e ai loro dipendenti: monopattini ed e-bike rappresentano oggi una risposta efficace a molte esigenze di mobilità urbana, aiutando a muoversi in modo agile, a ottimizzare costi e tempi di percorrenza e a ridurre il ricorso all’auto privata, soprattutto nei tragitti brevi e negli spostamenti di prossimità.” – ha dichiarato Vittorio Gattari, Direttore Relazioni Istituzionali di Dott.

“Oggi la mobilità non è solo uno spostamento, ma una componente sempre più centrale dell’esperienza lavorativa e del benessere delle persone. Con l’integrazione di Dott all’interno di Mobility Company, ampliamo ulteriormente la nostra offerta di welfare, mettendo a disposizione delle aziende uno strumento concreto per rispondere ai bisogni quotidiani dei dipendenti. La micromobilità rappresenta una soluzione immediata, flessibile e sostenibile, capace di ottimizzare il tempo e semplificare gli spostamenti urbani, contribuendo allo stesso tempo agli obiettivi ESG delle imprese.” – Simone Carrarini, Partner & CRO di MOVESION.