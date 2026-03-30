In occasione della Children’s Book Fair, a Bologna la mitologia cilena prende forma nell’arte dell’illustrazione. Dal 13 al 16 aprile

È alla tradizione orale, ai miti e alle leggende che attraversano il territorio cileno, che il Cile dedica la sua partecipazione alla Bologna Children’s Book Fair 2026. Un tema che nasce da una riflessione sul valore delle storie condivise e sul ruolo fondamentale dell’oralità nella costruzione dell’identità culturale e nella trasmissione del sapere tra generazioni. Anche quest’anno la Fiera di Bologna – in programma dal 13 al 16 aprile 2026 – da tempo scenario privilegiato per la diffusione della letteratura per ragazzi cilena a livello internazionale, rappresenta un’importante occasione di visibilità per autori, illustratori ed editori del Paese, sempre più riconosciuti nel panorama globale. Tantissimi i nomi di rilievo per la letteratura per l’infanzia che raggiungeranno Bologna per riscoprire attraverso le immagini i miti e le tradizioni del paese: da Gabriela María Germain Fonck a Gabriela María Lyon Browne, da María Jesús Guarda a Karina Cocq, e ancora Maria de los Angeles Vargas, Sol Alejandra Díaz Castillo, Silvia Lazzarino Binelli, Pato Mena Rozas Loreto, Andrea Salinas, Maria del Pilar Parro Borbolla, Paloma Valdivia, Sebastián Ilabaca, Ivania Maturana e Elisa Monsalve.

Proprio nel 2026 il Paese celebra il bicentenario dell’indipendenza di Chiloé, isola profondamente legata a un immaginario mitologico unico, dove il soprannaturale si intreccia con la vita quotidiana. In questo contesto, il tema scelto mette in evidenza il dialogo tra cicli vitali, la ricchezza delle narrazioni popolari e la diversità territoriale, proponendo una riflessione sulla cultura immateriale che nasce dalla condivisione delle storie.

Ai temi della mitologia, dell’oralità e della trasmissione delle storie è dedicata la mostra “La mitologia in Cile. Miti, leggende e tradizioni orali”, che si terrà dal 13 al 17 aprile presso Ex Dynamo (via dell’Indipendenza 71/z). L’esposizione riunisce illustratrici e illustratori cileni in un percorso visivo che interpreta l’immaginario mitologico del Paese, mettendo in dialogo tradizione e contemporaneità.

Il progetto espositivo si estende inoltre nello spazio urbano grazie alla collaborazione con CHEAP: un’installazione diffusa porterà nelle strade di Bologna le opere di 14 illustratori cileni, creando un’interazione diretta tra arte, cittadinanza e paesaggio urbano.

L’edizione 2026 si distingue per i numerosi riconoscimenti ottenuti dalla delegazione cilena. Tre case editrici del Paese sono state selezionate nella shortlist del BOP – Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year, premio che valorizza le eccellenze dell’editoria per l’infanzia a livello mondiale.

Nel campo dell’illustrazione, Paloma Valdivia e Roberto Hofer figurano tra i vincitori della Mostra Illustratori della Bologna Children’s Book Fair, una delle iniziative più prestigiose della manifestazione, da decenni punto di riferimento per la scoperta e la valorizzazione dei talenti internazionali.

Importanti riconoscimenti anche per la letteratura: María José Ferrada è inclusa nella shortlist del Premio Hans Christian Andersen 2026, tra i più alti riconoscimenti internazionali nel campo della letteratura per l’infanzia, ed è candidata nella sezione Autori al Premio Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Nello stesso premio, Paloma Valdivia è candidata nella sezione Illustratori.

La partecipazione del Cile alla Bologna Children’s Book Fair 2026 si configura così come un racconto corale che intreccia memoria, territorio e creazione contemporanea, restituendo la forza delle storie che, tramandate di generazione in generazione, continuano a dare forma all’immaginario collettivo.

La delegazione cilena è presente grazie al sostegno del Ministero delle Culture, delle Arti e del Patrimonio del Cile, ProChile e DIRAC – il Dipartimento per gli Affari Culturali del Ministero degli Esteri.