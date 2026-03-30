Alla Cittadella degli Archivi di Milano arriva la mostra personale di Alfredo Rapetti Mogol

Cittadella degli Archivi di Milano ospita dal 15 aprile al 15 maggio 2026 la mostra personale di Alfredo Rapetti Mogol, LETTERE DALL’URAGANO

In occasione della Milano Art Week 2026, la Cittadella degli Archivi di Milano ospita dal 15 aprile al 15 maggio 2026 la mostra personale di Alfredo Rapetti Mogol, LETTERE DALL’URAGANO, ideata e organizzata dall’associazione culturale Isorropia Homegallery e da Galleria Ferrero Arte Contemporanea.

La mostra, che rientra nell’evento Le rose purpuree di Cittadella, presenta una serie di opere in cui l’artista costruisce un linguaggio fatto di messaggi in codice alfabetico e non alfabetico, che si susseguono come un mantra visivo. Sono impronte di una “cartacarbone interiore”, radiografie di una sensibilità profondamente scossa dalla drammatica condizione del mondo contemporaneo, attraversate tuttavia da lampi di luce e di preghiera. Le opere diventano così un inno alla pace, un grido che emerge dall’uragano del nostro tempo.

Tra i nuclei centrali dell’esposizione si distingue l’installazione Tre Farfalle, composta da macerie, ferro, coffa in alluminio e tre origami di carta. Attraverso questi elementi, Rapetti rilegge con la propria sensibilità la drammatica condizione in cui si trovano, nel mondo contemporaneo, bambini e persone innocenti, evocando fragilità, perdita e speranza.

Completa il percorso una installazione composta da cinque opere sequenziali dedicate al primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In un processo graduale, il testo si sfoca progressivamente fino a diventare prima illeggibile e poi scomparire del tutto, suggerendo una riflessione sul rischio di smarrimento dei valori fondamentali della convivenza civile.

Al centro della ricerca dell’artista vi è la tecnica dell’“impuntura”, grazie alla quale l’azione del dipingere si fonde con l’atto dello scrivere: le parole non si depositano soltanto sulla carta ma entrano nella materia pittorica delle tele, trasformandosi in segni, tracce e graffiti di un’umanità creativa e consapevole. Le opere di Alfredo Rapetti Mogol proseguono così un ideale percorso di scrittura pittorica che dialoga con i secoli della storia dell’arte: dalle avanguardie storiche all’arte concettuale, fino alle esperienze spazialiste di Lucio Fontana e alle grafie astratte degli anni Cinquanta.

La mostra prende forma negli spazi della Cittadella degli Archivi, polo archivistico meccanizzato che conserva circa 100 km lineari di documenti del Comune di Milano. Considerato uno degli archivi più grandi d’Europa, ospita oltre 1,5 milioni di pratiche e fascicoli di interesse storico, sociologico, culturale e amministrativo, oltre alle decine di migliaia di documenti prodotti ogni anno dagli uffici comunali. Situata nel quartiere Niguarda, la Cittadella degli Archivi rappresenta oggi un importante luogo di valorizzazione della memoria e del patrimonio locale, contribuendo alla riqualificazione urbana e promuovendo una fruizione pubblica e dinamica degli archivi.