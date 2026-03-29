Ultima puntata per “Il Posto Giusto” oggi su Rai 3

Ultimo appuntamento di stagione per “Il Posto Giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ultimo appuntamento di stagione per “Il Posto Giusto”, il programma dedicato al mondo del lavoro e realizzato in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al contributo dell’Unione europea – Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, condotto da Giampiero Marrazzo e Simona Vanni e in onda domenica 29 marzo alle 13.00 su Rai 3.

Si parte da Fara Sabina, in provincia di Rieti, dove una giovane artigiana realizza i suoi gioielli ispirandosi al territorio in cui vive e lavora. Si prosegue per Ravenna per capire che cos’è un ristorante didattico e quali opportunità di formazione può offrire.

Con l’esperto di politiche del lavoro Romano Benini si parlerà delle forme di sostegno per le imprese artigiane e dei settori professionali per i quali ci sarà più richiesta nei prossimi anni.

Ospiti in studio Matteo Silverio, architetto che con la sua start up trasforma gli scarti del vetro di Murano in oggetti di design, e Iacopo Teolis, musicista e compositore partito dalla periferia romana e arrivato a esibirsi sui palchi internazionali grazie al talento e alla determinazione.

Massimo Temussi, direttore generale delle Politiche attive e del Lavoro del Ministero del Lavoro, farà il punto sui percorsi di formazione per i lavoratori promossi dal Fondo Nuove Competenze.

Fabrizio Dafano, consulente d’impresa, spiegherà come funzionano e quali sono i vantaggi delle imprese formative, in particolare nel campo della ristorazione.

Ultimo appuntamento con la rubrica di Antonella Boralevi dedicata ai sentimenti nel mondo del lavoro, che affronterà il tema del burn out e dello stress lavorativo.

Si conclude anche il viaggio di Martina Socrate alla scoperta dei mestieri del futuro: in questa puntata conosceremo un manager che aiuta le aziende a cercare talenti digitali.

Laura Ferrari, della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, spiegherà in che cosa consiste e come si ottiene il Bonus donne, che favorisce l’assunzione di donne in condizioni di svantaggio.

Ad arricchire la discussione in studio saranno gli studenti dell’Its Academy Prime Tech di Firenze.

Il programma ha un profilo Instagram: @ilpostogiustorai dove si potranno trovare informazioni su servizi e puntate. L’indirizzo mail è ilpostogiusto@rai.it. È possibile rivedere le puntate su Raiplay.