Su Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto procuratore con “Nessuno si salva da solo”: la trama

Stasera su Rai 1 torna la quinta stagione della fiction “ Imma Tataranni – Sostituto procuratore” con l’episodio 3 “ Nessuno si salva da solo”: la trama

Nata dalla penna di Mariolina Venezia – che partecipa all’adattamento televisivo dei suoi romanzi – Imma Tataranni è uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico della fiction Rai. Giunta alla quinta stagione, la serie tv in quattro puntate – prodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, con il contributo della Regione Basilicata e con il sostegno della Lucana Film Commission, torna domenica 29 marzo in prima serata su Rai 1.

Nell’episodio in onda stasera il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera conduce Imma tra il mondo dei fornai e la realtà del carcere, tra silenzi e verità nascoste. Intanto la crisi familiare esplode: Valentina va via di casa, Pietro prende una decisione sul lavoro e, al rogito, tra lui e Imma riaffiorano emozioni inattese.