Stasera su Rai Storia “Serata Enzo Tortora”

La vita e la carriera radiotelevisiva di un uomo eccezionale, uno dei padri fondatori della televisione italiana: Enzo Tortora, scomparso a 59 anni il 18 maggio 1988. Le racconta Giorgio Zanchini nello speciale Rai Cultura “Serata Enzo Tortora” in onda domenica 29 marzo alle 21.10 in prima visione su Rai Storia. Un volto e un nome amato dal grande pubblico, che lo incontra presto sui teleschermi e in radio come “presentatore”. Più avanti, tra gli anni ‘70 e ‘80, da semplice “presentatore” diventa “conduttore”, inventore della trasmissione che presenta.

Giorgio Zanchini parte dalle le sue origini genovesi per passare in rassegna i suoi programmi di successo, da “Primo Applauso” a “Telematch”, da “La domenica sportiva” a “Portobello”, il suo programma-emblema. Ma c’è spazio anche per l’errore giudiziario di cui fu vittima e che segnò profondamente la sua vita e il suo lavoro. Un programma di Fabrizio Marini, Enrico Salvatori e Serena Valeri. Produttrice esecutiva Alessandra Giorgi, regia di edizione Fabrizio Marini.