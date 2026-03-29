Stasera su Rai 5 “Mission” anche in lingua originale: la trama

“Mission”, capolavoro cinematografico diretto da Roland Joffè, stasera su Rai 5. Nel cast anche Ronald Pickup, Liam Neeson, Aidan Quinn: la trama

“Mission”, capolavoro cinematografico diretto da Roland Joffè, in onda domenica 29 marzo 2026 alle 21.10 su Rai 5. Rodrigo Mendoza (Robert De Niro), un ex mercenario e trafficante di schiavi, e il missionario gesuita Padre Gabriel (Jeremy Irons) insieme cercano di difendere una comunità di indigeni Guaraní minacciata dall’espansione coloniale e dalle scelte politiche che mettono in pericolo la vita e la libertà di quel popolo.

Un film spettacolare e struggente – girato in scenari naturali mozzafiato, reso ancora più emozionante dalla splendida colonna sonora del maestro Ennio Morricone – che esplora temi quali il rimorso, il perdono e il sacrificio, la lotta per la dignità umana e offre allo spettatore una potente visione del contrasto tra violenza e pacifismo. “Mission”, tra i tanti premi, ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes 1986 come miglior film e il Premio Oscar per la Miglior Fotografia nel 1987. Nel cast anche Ronald Pickup, Liam Neeson, Aidan Quinn.