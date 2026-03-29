Stasera su Rai 4 “Parker” dal romanzo di Donald E. Westlake: la trama

Tratto dal romanzo di Donald E. Westlake “Flashfire: fuoco a volontà”, il film “Parker” in prima serata su Rai 4: la trama

Domenica 29 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 4 arriva il crime “Parker”, un classico interpretato da Jason Statham, tratto dal romanzo pulp “Flashfire: Fuoco a volontà” dell’autore cult Donald E. Westlake.

Dopo un colpo milionario, il rapinatore esperto Parker viene tradito dai suoi complici, che cercano di ucciderlo. Incredibilmente sopravvissuto, il ladro gentiluomo è in cerca di vendetta e trova l’aiuto della bella agente immobiliare Leslie Rodgers. Oltre a Jason Statham, il ricchissimo cast di “Parker” comprende anche Jennifer Lopez, Nick Nolte, Bobby Cannavale e Michael Chiklis.