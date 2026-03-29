Stasera su Rai 2 “Per sempre Gino”: Diaco omaggia Paoli

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, la direzione Intrattenimento Prime Time Rai, guidata da Williams Di Liberatore, ha affidato a Pierluigi Diaco una serata evento

A pochi giorni dalla scomparsa di Gino Paoli, la direzione Intrattenimento Prime Time Rai, guidata da Williams Di Liberatore, ha affidato a Pierluigi Diaco una serata evento in memoria del grande cantautore genovese, in onda domenica 29 marzo in prima serata su Rai 2. A partire dalle 21, Diaco accoglierà una serie di ospiti che ricorderanno cos’ha rappresentato Gino Paoli per la musica, la cultura e la società italiana.

Tra questi Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Tommaso Cerno. Un omaggio speciale, poi, lo farà il Presidente Fausto Bertinotti, che ricorderà in quale contesto sociale è iniziata la grandissima carriera di Gino Paoli, con cui ha anche condiviso la passione politica a fine anni Ottanta. Poi, la grande attrice Milena Vukotic reciterà i testi delle prime due canzoni depositate in Siae da Gino Paoli il 13 gennaio 1961, “Io vivo nella luna” e “Volevo averti per me”, lette dagli spartiti originali gentilmente concessi dal Presidente della Siae, Salvo Nastasi.

Nel corso della serata, attori e cantanti si alterneranno al microfono per cantare o recitare i successi immortali di Gino Paoli, il tutto arricchito da esclusive immagini di repertorio dagli anni Sessanta a oggi del cantautore genovese.

“Per sempre Gino” è prodotto da Rai direzione Intrattenimento Prime Time da Williams Di Liberatore, capostruttura Daniele Cerioni, produttrice esecutiva Gloria Muzi. Un programma di Pierluigi Diaco, Filippo Mauceri, Angela Martucci, Eliana Bosatra, Lucia Rossetti e Andrea Amato, con le ricerche teche di Angelina Laviano e Francesca Di Ciccio. Regia di Salvatore Perfetto.