Rubate 400mila barrette di KitKat tra l’Italia e la Polonia

Maxi furto di cioccolata: tra Italia e Polonia rubato un camion con 12 tonnellate di barrette KitKat. A pochi giorni da Pasqua, Nestlé avvisa sui possibili disagi per carenza sugli scaffali

Alla vigilia della Pasqua, festività sicuramente molto amata dai golosi di cioccolato, è stato rubato un camion che ne trasportava quasi 12 tonnellate. La rapina decisamente singolare è stata denunciata dal gigante alimentare svizzero Nestlé che ha avvisato che gli scaffali di alcuni supermercati di Paesi europei potrebbero subirne le conseguenze. In dettaglio, nel bottino raccolto dai ladri sono finite oltre 400 mila barrette di KitKat ed è avvenuto lungo il tragitto del trasporto: il camion scomparso nel nulla era partito dall’Italia e diretto in Polonia.

IL FURTO

“Un camion che trasportava 413.793 unità della nostra nuova gamma di cioccolato è stato rubato durante il trasporto in Europa”, ha reso noto così il brand delle barrette di Nestlè. Il furto risale alla settimana scorso ed è avvenuto, spiega l’azienda, durante il tragitto tra gli stabilimenti di produzione e distribuzione: il camion era partito dall’Italia centrale ed era diretto in Polonia, con l’obiettivo di distribuire le barrette nei paesi attraversati. Consegna che per ovvii motivi non è stata possibile portare a termine. Nel frattempo di quelle barrette, così come del mezzo di trasporto, si è persa ogni traccia: “Il veicolo e il suo contenuto restano irreperibili- ha spiegato il marchio- Le indagini proseguono in stretta collaborazione con le autorità locali e i partner della catena di approvvigionamento”.

COME È POSSIBILE RINTRACCIARE LE BARRETTE RUBATE

Il rischio, avvisa KitKat, è che le barrette di cioccolato rubate potrebbero poi entrare nei canali di vendita non ufficiali nei mercati europei. Risalire all’origine della merce rubata è possibile: per rintracciare i prodotti sottratti basterà scansionare i codici a barre presenti sulle singole confezioni. “Se viene trovata una corrispondenza, lo scanner riceverà istruzioni precise su come avvisare KitKat- avvisa l’azienda- che a sua volta trasmetterà la prova in modo appropriato”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)