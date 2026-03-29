Frana di Niscemi e casi di epatite a “Mi Manda RaiTre”

Un approfondimento sulla frana di Niscemi ma anche un focus sui recenti casi di epatite e sulle case vacanza da incubo a “Mi Manda RaiTre”

Un approfondimento sulla frana di Niscemi ma anche un focus sui recenti casi di epatite e sulle case vacanza da incubo a “Mi Manda RaiTre”, condotto da Federico Ruffo, in onda domani, domenica 29 marzo alle 8.05 su Rai 3.

La frana che ha colpito il territorio di Niscemi nel mese di gennaio non si arresta, il fenomeno è ancora sotto osservazione e si cercano soluzioni per gli sfollati e per la grande emergenza idrogeologica; una situazione annosa, il territorio aveva già subito una frana nel 1997. Gli inviati di Mi Manda RaiTre ripercorrono la storia di questa emergenza, in larga parte legata alla gestione delle acque territoriali.

E sono in aumento i casi di epatite A, presenti attualmente in Campania, Lazio e Puglia – solo nel mese di marzo ci sono state 160 segnalazioni a fronte dei 631 casi in tutto il 2025. A Napoli il sindaco ha emesso un’ordinanza col divieto assoluto di mangiare frutti di mare crudi. Come si diffonde il contagio e come si guarisce? È possibile un ampliamento dei casi anche ad altre regioni?

Infine, i ponti primaverili rilanciano la ricerca di case e appartamenti per le vacanze estive: portali ed intermediari vengono presi d’assalto a caccia dell’occasione migliore, della posizione col panorama mozzafiato, dell’abitazione più confortevole. Le case vacanza non possono quasi mai essere visitate prima della prenotazione, bisogna fidarsi delle fotografie e delle indicazioni degli annunci e può capitare che la realtà sia ben diversa da quanto visto sul web.

Tra gli ospiti: Maria Caramelli, Istituto Zooprofilattico Piemonte Liguria e Valle d’Aosta; Matteo Bassetti, direttore Clinica malattie infettive Ospedale San Martino Genova; Tuccio D’Urso, ingegnere; Antonio Fraschilla, “La Repubblica”; Massimiliano Valentino Conti, Sindaco di Niscemi; Stefano Santin, Casa del consumatore; Manuela Schirru, testimonianza; Ursula Contu, testimonianza; Lina Valentina, testimonianza.