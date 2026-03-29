Formula 1, Antonelli esulta come Bolt: “Ma è troppo presto per pensare al Mondiale”

F1, dopo la vittoria in Giappone Kimi Antonelli a 19 anni vola in testa al Mondiale. Il pilota esulta come Bolt: “Ma è troppo presto per pensarci”

Kimi primo. Due volte. Il non più sorprendente Antonelli è arrivato primo sul traguardo del Gp di F1 di Suzuka, in Giappone. Ed è primo adesso anche nella classifica mondiale Piloti scavalcando il compagno di squadra alla Mercedes e ‘rivale’ George Russell.

Weekend perfetto per il 19enne italiano, che si è preso la vittoria in rimonta dopo essere stato protagonista di una pessima partenza: era in pole, si è ritrovato sesto. Ma da lì ha iniziato la risalita, completata prima di metà della corsa grazie anche alle soste e all’ingresso di una safety car. Da quel momento in poi ha volato fino alla bandiera a scacchi.

LA CLASSIFICA

Dietro di lui un ritrovato Oscar Piastri con la McLaren, e poi Charles Leclerc che è salito sul terzo gradino del podio con la Ferrari. Quarto è arrivato Russell, quinto il campione in carica Lando Norris (McLaren), mentre Lewis Hamilton con l’altra ‘Rossa’ ha chiuso al sesto posto. Ottavo Max Verstappen con la Red Bull.

‘FRECCIA’ ANTONELLI: MA E’ PRESTO PER PENSARE AL MONDIALE

Esultanza alla Usain Bolt. La ‘freccia’ del Gp del Giappone di F1 è stata lui: Kimi Antonelli, che appena uscito dalla macchina ha festeggiato come l’ex velocista giamaicano. Primo anche a Suzuka e adesso in testa alla classifica Piloti. “È troppo presto per pensare al Mondiale- ha detto subito il 19enne italiano della Mercedes- ma siamo sulla strada giusta. Certo la partenza non è stata buona, poi l’ingresso della safety car mi ha aiutato, e dopo il passo è stato incredibile Mi sa che devo esercitarmi nelle partenze in questo mese di pausa, sono il mio punto debole”.

Per il resto, tutto perfetto: “Che macchina che ho!”, aveva d’altronde gridato Antonelli al team radio sul traguardo.

I PRIMATI DI KIMI

Il trionfo di Kimi Antonelli ha fatto segnare altri primati e aggiornato nuovamente la storia tricolore in F1: mai c’era stato un leader del Mondiale così giovane, mentre l’ultimo italiano a vincere due Gp di fila era stato Alberto Ascari nel 1952 con la Ferrari e l’ultimo a essere in testa alla classifica Piloti era stato Michele Alboreto nel 1985.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Adesso la F1 ha una lunga pausa ‘forzata’ visti gli annullamenti dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita a causa dei rischi della guerra. Si torna in pista l’1-3 maggio negli Stati Uniti, a Miami.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 72 punti; Russell 63; Leclerc 49; Hamilton 41.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 135 punti; Ferrari 90; McLaren 46.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)