“Domenica In” oggi su Rai 1 ricorda Gino Paoli

Oggi pomeriggio su Rai 1 il programma “Domenica In” ricorda Gino Paoli. Tra gli ospiti di Mara Venier Rupert Everett e Ivana Spagna

Torna l’appuntamento con “Domenica In”, il 29 marzo dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

L’apertura della 28ª puntata sarà dedicata al ricordo di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all’età di 91 anni. Mara Venier e Tommaso Cerno ripercorreranno la carriera e l’eredità artistica del cantautore insieme ad Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane, che interpreterà uno dei suoi brani più iconici, “Il cielo in una stanza”.

Ospite in studio anche Rupert Everett, protagonista di numerosi film di successo, che si racconterà tra vita privata e carriera e presenterà “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita al cinema il 2 aprile.

Spazio poi a Ivana Spagna, che proporrà alcuni dei suoi successi più amati e presenterà una nuova versione remix di “Mamy Blue”, brano con cui debuttò nel 1971, realizzata in collaborazione con DJ Nuzzle.

L’attrice Serena Grandi sarà ospite con il figlio Edoardo per ripercorrere insieme i momenti più significativi della propria vita personale e professionale.

Infine, Enzo Miccio racconterà Jacqueline Kennedy e i suoi due grandi amori, John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis, mentre Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.