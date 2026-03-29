Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, arrivano in Toscana: Collodi e la Valdinievole a Linea Verde oggi su Rai 1

Domenica 29 marzo 2026 alle 12:00 su Rai torna Linea Verde. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, arrivano in Toscana, in una zona di confine tra le province di Pistoia e Lucca, per una puntata davvero speciale. In occasione del duecentesimo anniversario della nascita dello scrittore Carlo Lorenzini, “papà” di Pinocchio, il viaggio si mette sulle tracce del burattino più famoso del mondo, rivelando un intenso rapporto tra l’opera letteraria e il territorio da cui proviene.

La puntata ha come epicentro proprio Collodi, il borgo, frazione di Pescia, di cui era originaria la mamma di Lorenzini e che l’autore scelse come nome d’arte. Visitiamo il parco dedicato a Pinocchio e i giardini all’italiana di Villa Garzoni, raccontando anche la dolce tradizione della “torta coi becchi”.