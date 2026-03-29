Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, arrivano in Toscana: Collodi e la Valdinievole a Linea Verde oggi su Rai 1
Domenica 29 marzo 2026 alle 12:00 su Rai torna Linea Verde. Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi, arrivano in Toscana, in una zona di confine tra le province di Pistoia e Lucca, per una puntata davvero speciale. In occasione del duecentesimo anniversario della nascita dello scrittore Carlo Lorenzini, “papà” di Pinocchio, il viaggio si mette sulle tracce del burattino più famoso del mondo, rivelando un intenso rapporto tra l’opera letteraria e il territorio da cui proviene.
La puntata ha come epicentro proprio Collodi, il borgo, frazione di Pescia, di cui era originaria la mamma di Lorenzini e che l’autore scelse come nome d’arte. Visitiamo il parco dedicato a Pinocchio e i giardini all’italiana di Villa Garzoni, raccontando anche la dolce tradizione della “torta coi becchi”.
Non mancano i falegnami che, proprio come Geppetto, riescono a infondere l’anima al legno che lavorano, ma anche i “ciuchini”, personaggi da favola e amici fedeli di chi vive e lavora in campagna. La zona di Pescia è rinomata nel settore florovivaistico, raccontato grazie a uno scrigno di colori e profumi dedicato agli agrumi. Ma ci occupiamo anche di agricoltura, grazie al lavoro di un gruppo di donne che utilizzano le serre per coltivare ogni tipo d’ortaggio. Visitiamo inoltre i luoghi che ispirarono Lorenzini come la famosa “quercia delle streghe”, ma anche una delle splendide dimore che punteggiano il territorio: Villa Mansi. Tra le delizie locali, largo alla farina di castagne, lavorata con metodo tradizionale e base di piatti come il castagnaccio e il neccio e i fagioli di Sorana Igp, coltivati nel paese della “Svizzera pesciatina”. Tra gli ospiti, Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.