Torna Forever Young 80 presso DER MAST TEATRO a Brescia

Sabato 28 marzo 2026 torna “FOREVER YOUNG 80” – Il progetto musicale che riporta in vita la magia degli anni ’80 presso DER MAST TEATRO a Brescia

Gli Stock’84 sono una band nata nel dicembre 2019 dall’incontro di sei musicisti cresciuti con la musica degli anni ’80. Uniti dalla passione per quei brani iconici, portano sul palco uno spettacolo coinvolgente dedicato ai grandi classici della musica italiana degli anni ’80, con l’obiettivo di far cantare e ballare il pubblico di ogni generazione. La band si è esibita in diverse edizioni della Festa della Musica di Brescia, oltre che in numerosi locali ed eventi sul territorio. La formazione è composta da sei elementi (batteria, basso, chitarra, tastiere e due voci) con la possibilità di arricchire lo show con una sezione fiati per eventi di maggiore portata.

“FOREVER YOUNG 80” – Il progetto musicale che riporta in vita la magia degli anni ’80

Un viaggio nel tempo, tra sintetizzatori, chitarre iconiche e le melodie che hanno segnato un’intera generazione. Nasce Forever Young 80, un progetto musicale dedicato interamente alla grande musica degli anni ’80, capace di trasformare ogni evento in una vera e propria festa revival.

Forever Young 80 non è solo un concerto, ma un’esperienza: uno spettacolo energico e coinvolgente che ripropone i brani più amati del decennio più colorato della musica. Da icone del pop e del rock internazionale alle hit che hanno dominato radio e classifiche, il pubblico viene trasportato in un’atmosfera fatta di nostalgia, divertimento e pura energia.

Il repertorio attraversa i grandi classici che hanno fatto la storia, reinterpretati con passione e fedeltà allo spirito originale, creando uno show capace di far cantare e ballare persone di tutte le età. Luci, ritmo e carisma sul palco trasformano ogni esibizione in una celebrazione della cultura musicale anni ’80.

Il progetto Forever Young 80 nasce con l’obiettivo di mantenere viva l’energia di un’epoca irripetibile, portando sui palchi di club, festival, piazze ed eventi privati uno spettacolo che unisce nostalgia e grande divertimento.

Perché certe canzoni non invecchiano mai.

E certi ricordi continuano a farci sentire… forever young.

Ingresso

12,40 € + fee in prevendita

13,00 € in cassa la sera dell’evento