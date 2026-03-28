Stasera su Rai Storia “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)”: la trama

Premio per la migliore interpretazione maschile a Marcello Mastroianni al Festival di Cannes 1970, “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” su Rai Storia: la trama
Oreste, un muratore romano, intreccia una relazione con la bella fioraia Adelaide. Ma la donna s’interessa anche a un pizzaiolo toscano, il fascinoso Nello, scatenando la gelosia dell’amante. Irresistibile commedia all’italiana, costruita attorno agli stereotipi del melodramma popolare, “Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)” di Ettore Scola in onda sabato 28 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Storia. Nel cast: Marcello Mastroianni, Monica Vitti, Giancarlo Giannini.