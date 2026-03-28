Stasera su Rai Movie tornano le “Charlie’s Angels”: la trama del film

Dopo i due film di successo firmati da McG e interpretati dal trio di Angeli Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu, arriva una nuova generazione di “Charlie’s Angels”

Il film “Charlie’s Angels” (2019) di Elizabeth Banks è proposto sabato 28 marzo 2026 alle 21:20 su Rai Movie. L’agenzia Townsend, diretta dal misterioso Charlie, ha sempre fornito sicurezza e capacità investigative ai clienti privati e ora si è espansa a livello internazionale, ingaggiando come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti e impavide del mondo e formando diversi team di agenti intelligenti, senza paura e altamente addestrate: gli “Angeli”.

Un giorno si rivolge a loro un ingegnere informatico, Elena Houghlin, capo programmatore di una tecnologia in grado di rivoluzionare il settore energetico, ma che potrebbe diventare un’arma così pericolosa da mettere seriamente a rischio l’intero pianeta. Il delicato affare viene affidato a Bosley che incarica la maga dei travestimenti Sabina e l’ex MI6 Jane di scendere in azione e recuperare l’arma prima che finisca nelle mani sbagliate. Viene arruolata per la missione anche la stessa Elena, presto addestrata al lavoro sul campo.

Dopo i due film di successo firmati da McG e interpretati dal trio di Angeli Drew Barrymore, Cameron Diaz e Lucy Liu, arriva una nuova generazione di “Charlie’s Angels”, più tecnologica e agguerrita, con Kristen Stewart ed Ella Balinska.

Nel cast anche Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick Stewart.