Stasera su Rai 4 “Rebellion – Un atto di guerra”: la trama del film

Disponibile anche in lingua originale, il film “Rebellion – Un atto di guerra” proposto stasera su Rai 4: ecco la trama
Sabato 28 marzo 2026 alle 21:20 Rai 4 propone Rebellion – Un atto di guerra (L’ordre et la morale) un film del 2011 diretto e interpretato da Mathieu Kassovitz.
1988 Nuova Caledonia. Un gruppo pro-indipendenza attacca Fayawe uccidendo quattro agenti e prendendo trenta ostaggi in una grotta. Il governo francese risponde inviando trecento soldati e un arsenale bellico. Il capitano Philippe Legorjus del GIGN tenta per dieci giorni una mediazione disperata.