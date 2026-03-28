Stasera su Rai 2 FBI con gli episodi “Devoti” e “Un nuovo giorno”: la trama

Stasera su Rai 2 prosegue la settimana stagione della serie Tv FBI in prima assoluta con gli episodi “Devoti” e “Un nuovo giorno”: la trama
Sabato 28 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 2 prosegue la settimana stagione della serie Tv FBI in prima assoluta con due nuovi episodi.
Nell’episodio “Devoti”, due agenti del Fisco vengono uccisi a Brooklyn. Indagando, la squadra scopre che il caso è collegato a una comunità complottista a cui qualcuno avrebbe rubato l’account.
Nell’episodio “Un nuovo giorno”, dopo che Jubal riesce con fatica a sopravvivere a un attacco mirato contro un ufficio segreto dell’F.B.I., la squadra scopre che il gruppo terroristico Forefront si è infiltrato.