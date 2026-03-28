Santanchè dopo le dimissioni: “Ringrazio la squadra del ministero del Turismo”

Daniela Santanchè torna sui social dopo le dimissioni: “Ringrazio la squadra del ministero del Turismo”. L’ex ministra ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno affiancata negli ultimi tre anni
A pochi giorni dalle sue dimissioni, l’ex ministra del Turismo Daniela Santanché è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che l’hanno affiancata negli ultimi tre anni: “Un ringraziamento sentito alla squadra del Ministero del Turismo che in questi anni ha lavorato al mio fianco per valorizzare sempre più questo settore strategico della nostra Nazione – spiega l’ex ministra – il merito dei successi di questi tre anni e mezzo è più vostro che mio”, ha detto Santanché.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)