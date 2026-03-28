Pippo Di Marca con “Essere o non essere” al Teatro di Villa Lazzaroni

Sabato 28 e domenica 29 marzo il Teatro di Villa Lazzaroni ospiterà ESSERE E NON ESSERE – in memoria di Carmelo Bene, azione scenica di e con Pippo Di Marca e di Giancarlo Dotto.

Lo spettacolo dedicato alla memoria di Carmelo Bene vuole, evocare, raccontare, testimoniare momenti salienti dell’opera e della vita di Carmelo Bene, fino agli ultimi anni di malattia e di isolamento. Pippo Di Marca è una figura centrale dell’avanguardia teatrale italiana. Il suo teatro è sempre stato un luogo di sperimentazione linguistica, vocale e performativa, e Di Marca, con diverse iniziative e pubblicazioni, ha lavorato molto sul tema della memoria dei maestri e sulla necessità di custodire e trasmettere un patrimonio teatrale che rischia di perdersi.