Pietro Grasso a “La Confessione” stasera su Rai 3

L’ex Presidente del Senato Pietro Grasso a “La Confessione” in onda stasera su Rai 3. Ospite anche l’attore Massimiliano Gallo

Pietro Grasso, prima procuratore a Palermo, poi giudice nel Maxiprocesso istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, titolare di importanti inchieste di mafia, ma anche presidente del Senato, è il primo ospite di “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez, in onda sabato 28 marzo alle 20.15 su Rai 3. Grasso racconterà la sua lunga carriera nelle istituzioni.

A seguire Massimiliano Gallo, reduce dal grandissimo successo di pubblico dell’ultima stagione di “Imma Tataranni, sostituto procuratore” su Rai 1, parlerà dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo già da bambino e della lunga carriera come attore, prima di teatro e poi di cinema e tv.