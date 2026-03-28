Oroscopo di oggi, sabato 28 marzo 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 28 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Lo scambio polemico fra il Sole e la Luna pone l’accento sulla pace domestica. Moduliamo la nostra urgenza di fare e strafare con le necessità familiari. Affari fruttuosi ed entrate gratificanti ci aiutano a porre tempestivamente riparo a eventuali guasti in casa.
Toro
Il risveglio ci trova pimpanti. Abbiamo voglia di intimità familiare, di giocare con figli e nipoti, di occuparci delle faccende domestiche. Prepariamo una cena imperniata su ricette tradizionali, come preludio a una serata tranquilla con i nostri cari.
Gemelli
Rilassati anche se attivi, occupiamoci di noi stessi e moduliamo il ritmo odierno sulle nostre necessità psicofisiche: ci giova molto. Non sappiamo come comunicare il nostro affetto, senza mettere in gioco l’orgoglio? Facciamolo con un gesto.
Cancro
L’ingresso della Luna nel segno preannuncia un mercoledì intenso. Per rispetto di noi stessi, lavoriamo il minimo sindacale senza esagerare. Un capo contesta il nostro operato? Se il tono è brusco, la sua ramanzina, anche se giusta, non fa presa.
Leone
Da incentivare la comunicativa e la solarità, le quali ci consentono di intrecciare nuove conoscenze e di esplorare contesti professionali stimolanti. Benvenuti siano i cambiamenti interiori profondi, generati dall’avvio di un percorso di autoconoscenza.
Vergine
Uno sguardo attento all’impostazione delle spese può darci l’idea giusta per migliorare il bilancio. Semaforo verde per la vita di relazione. Aperti all’amore e perfino audaci, siamo pronti a lasciarci finalmente andare alla tenerezza e alla passione.
Bilancia
La Luna storta influenza l’umore, e anche per il resto non è un periodo leggero. Il desiderio di intimità va incoraggiato: porta buoni frutti. Possiamo recuperare esperienze sentimentali del passato e riciclarle per riutilizzarle nel modo migliore.
Scorpione
Sotto la protezione della Luna, i rapporti con gli altri si fanno più distesi. Segnali di pace che non lasciano insensibili la persona che ci è vicino. Sviscerare i problemi con un amico o un familiare ci fa bene. Superiamo l’impulso a trattenere le confidenze.
Sagittario
Per conservare l’equilibrio raggiunto, facciamo leva sulla disponibilità verso gli altri. Offriamo ciò che sentiamo di dare, senza pretese né rimostranze. Le influenze celesti sollecitano cambiamenti esterni e interni, incoraggiamo la nostra apertura alle novità.
Capricorno
Luna all’opposizione. Un passaggio da prendere come una sorta di promemoria, per ricordarci che in amore non va mai dato niente per scontato. Cavalchiamo gli eventuali imprevisti per superare il pericolo dell’ostinazione. Diventiamo più malleabili.
Acquario
Cupido batte la fiacca? Seguiamo il suggerimento del cielo: dedichiamoci alle faccende domestiche, dividiamo equamente le incombenze. I ritmi dell’attività subiscono un’accelerazione improvvisa. Quante soddisfazioni ci aspettano dietro l’angolo.
Pesci
La giornata è una bellezza, grazie al transito della Luna in Cancro. Vita di coppia all’insegna della complicità, belle notizie per la carriera. Migliorie in casa e nei legami familiari vissuti con tenerezza e senso di responsabilità. Obiettivi centrati