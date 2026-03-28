Linea Verde Start su Rai 1 stamani è a Venezia

Venezia, protagonista della puntata di Linea Verde Start di sabato 28 marzo 2026 su Rai 1, ha conosciuto la commedia dell’arte, lo spirito dei poeti tormentati, la seduzione di Giacomo Casanova

Una città raffinata, misteriosa, romantica e superba, per secoli regina del potere economico e commerciale che, ancora oggi, affascina chiunque attraversi le sue calli e i suoi pontili. Venezia, protagonista della puntata di Linea Verde Start di sabato 28 marzo 2026 su Rai 1, ha conosciuto la commedia dell’arte, lo spirito dei poeti tormentati, la seduzione di Giacomo Casanova, ma ha anche preservato la sapienza artigiana grazie alla nascita delle corporazioni delle arti e dei mestieri. In questa nuova puntata, Federico Quaranta svela la ricchezza che ha reso celebre la Serenissima, dai canali della laguna fino a Murano, ripercorrendo l’anima di un luogo unico al mondo, in cui l’artigianato è sempre stato il valore più profondo.