Linea Verde Italia su Rai 1 oggi fa tappa a Modena

Sabato 28 marzo su Rai 1 torna Linea Verde Italia, per una nuova puntata realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura

Sabato 28 marzo su Rai 1 torna Linea Verde Italia, per una nuova puntata realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura nell’ambito delle iniziative per le Capitali italiane della Cultura, del Libro e dell’Arte contemporanea.

Andiamo alla scoperta delle bellezze artistiche, naturalistiche e gastronomiche di Modena. Il nostro viaggio parte da Piazza Grande, dalla torre Ghirlandina e dal Duomo che dal 1997 è parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Scopriamo una città dove la vita è scandita da ritmi lenti, tra incontri, chiacchierate nelle piazze e la spesa al mercato Albinelli, un vero gioiello dell’architettura liberty.