Linea Verde Illumina – Sport e Salute su Rai 1 oggi è in Friuli Venezia-Giulia

In collaborazione con Sport e Salute, sabato 28 marzo 2026 su Rai 1 torna Linea Verde Illumina – Sport e Salute il programma dedicato all’attività sportiva

In collaborazione con Sport e Salute, sabato 28 marzo 2026 su Rai 1 torna Linea Verde Illumina – Sport e Salute il programma dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita. Un viaggio attraverso tante regioni italiane, con i leggendari personaggi dello sport italiano. Il protagonista della puntata è il Friuli Venezia Giulia, siamo a Reana del Royale, Precenicco e San Vito al Tagliamento, in compagnia di straordinari atleti plurimedagliati.