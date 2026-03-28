Gessica e Gilda vincono la seconda stagione di The Voice Generations. Ancora un successo per Antonella Clerici e per The Voice, programma leader dell’intrattenimento di Rai1
Nel dettaglio, The Voice Senior ha registrato una media stagionale di 3,2 milioni di spettatori e il 22,3% di share, risultando ad oggi il programma di intrattenimento più seguito della rete in valori assoluti nell’intera stagione 2025-2026, seguito proprio da The Voice Kids, con una media di 3,2 milioni di spettatori e il 21,6% di share.
“È stata una stagione trionfale. Tutte e tre le declinazioni di The Voice hanno avuto un grande successo. Ringrazio l’azienda e tutti i professionisti che hanno lavorato allo show in questi mesi. The Voice è un programma moderno e nuovo, un talent, un people show e molte cose insieme. Senza trucchi e senza inganni, ha dimostrato di essere amato dal pubblico sia nella collocazione del venerdì che in quella del sabato, e per me questa è la cosa più importante” dichiara Antonella Clerici.
Un gradimento confermato anche sui social, dove la community di The Voice supera i 5 milioni di follower, totalizzando – da novembre a oggi, solo sui profili ufficiali del programma – 43,3 milioni di interazioni e oltre un miliardo di visualizzazioni video, posizionandosi stabilmente tra i primi posti nelle social media ranking. Un successo che ha contagiato anche numerosi artisti e personalità del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Giorgia, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Annalisa, Mietta, Madame, Paola Iezzi, ma anche Sharon Stone, Cyndi Lauper, Meghan Trainor, Stephan El Shaarawy e Francesco Totti, che hanno seguito e commentato con entusiasmo le performance dei concorrenti.
Gilda e Jessica – in gara nel “team Loredana Bertè” – hanno conquistato il pubblico in studio con la loro interpretazione di “Sweet Dreams” degli Eurythmics, assicurandosi la vittoria della seconda edizione di The Voice Generations. Gilda (48 anni) e Jessica (29 anni), originarie della provincia di Benevento, sono unite da un legame che va oltre il sangue. Gilda, impiegata e madre di due figlie, ha sempre coltivato la passione per il canto e il ballo, pur senza completare gli studi in conservatorio. Sul palco si è esibita insieme a Jessica, figlia della sua più cara amica, maestra di danza e appassionata di canto.
The Voice Generations, spin-off di The Voice – format internazionale tra i più visti al mondo creato da John de Mol – ha debuttato nel 2022 ottenendo fin da subito un grande successo a livello globale. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. La regia è di Sergio Colabona.