Gessica e Gilda vincono la seconda stagione di The Voice Generations

Gilda Di Brino e Jessica Cice sono le vincitrici di The Voice Generations, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che ieri sera su Rai 1 ha conquistato la prima serata con una share del 24% e oltre 3,4 milioni di telespettatori. La seconda stagione di The Voice Generations, lo spin-off dedicato a gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione per la musica, chiude con una media del 21,8% di share e oltre 3,1 milioni di spettatori medi, vincendo ogni venerdì sera la sfida del prime time.

Un grande risultato che arriva sulla scia dei record di ascolto di The Voice Senior e The Voice Kids, confermando il successo di un format – prodotto in Italia dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle – che, stagione dopo stagione, si è imposto come una delle punte di diamante della programmazione Rai.

Nel dettaglio, The Voice Senior ha registrato una media stagionale di 3,2 milioni di spettatori e il 22,3% di share, risultando ad oggi il programma di intrattenimento più seguito della rete in valori assoluti nell’intera stagione 2025-2026, seguito proprio da The Voice Kids, con una media di 3,2 milioni di spettatori e il 21,6% di share.

Complessivamente, le tre edizioni di The Voice – in onda dal 14 novembre 2025 – hanno ottenuto una media di 3.198.000 spettatori e una share del 22,1% (dati senza presentazione e buonanotte), segnando nel corso dei mesi importanti record, tra cui il picco del 36,1% di share per la finale di The Voice Kids.