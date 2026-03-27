Stasera su Rai 5 “Città Segrete” fa tappa a New York

New York, una metropoli cosmopolita e contraddittoria, “patria” di tutti e di nessuno, raccontata in “Città segrete” stasera su Rai 5

New York, una metropoli cosmopolita e contraddittoria, “patria” di tutti e di nessuno. Una città che nel ‘900 è stata la culla di un nuovo rinascimento. Qui hanno vissuto artisti, banchieri, inventori geniali e spregiudicati finanzieri. Lunga la lista dei nomi che hanno contribuito a crearne il mito.

In “Città segrete” in onda venerdì 27 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 5, Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della sua New York: storie note, talvolta leggendarie, talvolta al contrario quasi sconosciute.

Tra i personaggi raccontati: Ella Fitzgerald, Marylin Monroe Nikola Tesla, Jean Michel Basquiat, Malcom X, Jackie Kennedy, Amelia Earhart, Frederic August Bartholdy, Joe Petrosino e un insolito Meucci.