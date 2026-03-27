Stasera su Rai 2 “Delitti in Paradiso” con l’episodio “Pegaso”: la trama

Stasera su Rai 2 “Delitti in Paradiso”, 15esima stagione, in prima visione assoluta con l’episodio “Pegaso”. A seguire “Oltre il Paradiso”
Su Rai 2, venerdì 27 marzo alle 21.20, proseguono le indagini di “Delitti in Paradiso”. Nell’episodio “Pegaso”, mentre Mervin è assorbito dalla soluzione di un caso di omicidio complicato, Patterson gli dimostra quanto sia importante essere vicini alla cittadinanza in tutti i modi possibili.
A seguire l’episodio “Messaggi dall’aldilà” della seconda stagione di “Oltre il Paradiso”: Belle, sconvolta per la morte del nonno, va con Martha da una medium che predice alcuni eventi: un incendio, un incidente d’auto e una rapina. Humphrey, però, capisce che non sono coincidenze.